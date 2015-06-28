البث الحي
منوعات

الجزيرة ترصد معاناة أسرة سورية بمنزل غير مكتمل البناء

28/6/2015

 داخل منزل غير مكتمل البناء، من دون أثاث ولا كهرباء، تعيش أسرة سورية منذ 3 سنواتن نزحت من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، اضطرت للسكن في هذا المنزل بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة التي كانوا يسكنون فيها.

كاميرا الجزيرة مباشر قامت بجولة داخل المنزل وقابلت الأسرة المكونة من أب وزوجاته وأبنائه السبعة, الذين يعانون فقرا شديدا، لدرجة أنهم ربما يظلون من دون خبز لعشرة أيام.


حياة بدائية تعيشها الأسرة، فحين تحتاج أن تطهو طعامها تشعل حطب في غرفة داخل المنزل, فلا غاز لديهم  ولا موقد, ومطبخهم عبارة عن أوان مرصوصة على الأرض, وكذلك غرفة نومهم عبارة عن فراش على الأرض.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

تعرف على أكبر 25 شركة مصنّعة للأسلحة في العالم

تطور مبيعات الأسلحة في العالم لا سيّما الأمريكية منها (روتيرز)