الجزيرة ترصد معاناة أسرة سورية بمنزل غير مكتمل البناء

داخل منزل غير مكتمل البناء، من دون أثاث ولا كهرباء، تعيش أسرة سورية منذ 3 سنواتن نزحت من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، اضطرت للسكن في هذا المنزل بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة التي كانوا يسكنون فيها.



كاميرا الجزيرة مباشر قامت بجولة داخل المنزل وقابلت الأسرة المكونة من أب وزوجاته وأبنائه السبعة, الذين يعانون فقرا شديدا، لدرجة أنهم ربما يظلون من دون خبز لعشرة أيام.



حياة بدائية تعيشها الأسرة، فحين تحتاج أن تطهو طعامها تشعل حطب في غرفة داخل المنزل, فلا غاز لديهم ولا موقد, ومطبخهم عبارة عن أوان مرصوصة على الأرض, وكذلك غرفة نومهم عبارة عن فراش على الأرض.