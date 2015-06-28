أطفال غزة: نُـفطر على الركام.. والعرب في فنادق 5 نجوم

نظم عدد من أطفال غزة صباح الأحد وقفة أمام ميناء القطاع ترحيبا بأسطول الحرية الثالث والذي من المتوقع أن يصل غدا الاثنين.

ويضم الأسطول عددا من الشخصيات العامة ونشطاء عرب وأوروبيين، و في مقدمتهم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي .

ورفع الأطفال لافتات تطالب بإعادة إعمار القطاع ، ورفع الحصار ، وإنقاذ المرضي من الموت

وتلت أحدى الفتيات رسالة باسم أطفال غزة قالت فيها " أهلا بكم في أرض التضحيات ، أرض بها عوائل تفطر على ركام المنزل في رمضان ، في الوقت الذي يفطر فيها جيرانا العرب في فنادق خمسة نجوم".

وتابعت الرسالة قائلة ،أهلا بكم ملء التضحيات والصبر ايضا، فالخراب كبير جدا في قطاع غزة ، لذا ندعوكم لمواصلة مسيرتكم في دعم أهل القطاع "

واستكملت قائلة "جئنا لاستقبالكم تاركين المواجع تحت الركام ، ونسأل الله أن يمن علينا بكسر الحصار وعساكم بعدما ترحلون عن قطاع غزة أن تنقلوا مواجعنا إلى العالم .

ومن المتوقع أن يصل الأسطول الأوروبي غدا إلى قطاع غزة وسط تهديدات إسرائيلية بمنعه من دخول المياه الإقليمية .