أسطول الحرية على مشارف غزة وسط مضايقات إسرائيلية

أسطول الحرية 3 ـ أرشيف

وصل أسطول الحرية الثالث إلى مشارف غزة في رحلة لكسر الحصار المفروض على القطاع. وهددت (إسرائيل) باعتراض الأسطول الذي يضم 4 سفن، قبل رسوه على الساحل.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاعتراض أسطول الحرية. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أنها لن تسمح للسفن بالوصول إلى القطاع.



و كان "رامي عبده" عضو الحملة قد قال في تصريحات صحفية إن "السفينة مريام ضمن قافلة أسطول الحرية ستصل خلال 24 ساعة إذا لم يتم اعتراضها، كما أن الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي" وعدد من الشخصيات المهمة على متن مريام ضمن قافلة الحرية 3″

و أضاف رامي "هناك مضايقات إسرائيلية لإحدى سفن أسطول الحرية المتوجهة نحو سواحل إسرائيل ، فضلا عن ترقب في غزة جراء حديث عن مضايقات إسرائيلية لإحدى سفن أسطول الحرية المتوجهة للقطاع".



و قال أيضا إن الأسطول يتجه بشكل مباشر إلى قطاع غزة بشكل محاذ للمياه الإقليمية المصرية.



جدير بالذكر أن الأسطول الحرية يضم نحو 47 ناشطا حقوقيا وسياسيا وصحفيا وفنانا من 17 دولة أجنبية وعربية، أبرزهم الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي" بالإضافة لأجهزة طبية ومعدات إغاثية .



و كانت منظمات حقوقية يهودية وعربية دعت الحكومة الإسرائيلية إلى السماح لأسطول الحرية بالوصول الى سواحل غزة وعدم التعرض له .



وأشارت المنظمات الحقوقية إلى استمرار تحريض أوساط إسرائيلية واسعة على أسطول الحرية والمشاركين فيه.



كما تدعو هذه المنظمات المجتمع الدولي إلى التحرك لرفع الحصار عن غزة، وتؤكد معارضتها استمرار السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس السيطرة على غزة بواسطة حصار يخنق الشعب الفلسطيني ويبقي أهالي القطاع تحت الاحتلال، ومن المنظمات الموقعة على المذكرة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"كتلة السلام" و"تعايش" وغيرها.