وحدات حماية الشعب الكردية تعلن استعادتها لعين العرب كوباني

عين العرب كوباني ( ارشيف )

قالت وحدات حماية الشعب الكردية إن مقاتليها تمكنوا من استعادة السيطرة على كامل مدينة عين العرب – كوباني، عند الحدود السورية مع تركيا، بعد معارك مع مجموعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.



وكان مقاتلو التنظيم قد تسللوا إلى المدينة قبل أيام، واستولوا على بعض أحيائها. وأضافت الوحدات الكردية، في بيانها على الإنترنت، أن عمليات تمشيط لكافة الأحياء جارية الآن.

وقال مراسل الجزيرة، نقلاً عن مصادر داخل المدينة، إن أحياءها شهدت عودة تدريجية إلى لحياة الطبيعية، بعد حصار عاشه الاهالي لأيام.



وفي تطور ميداني آخر قال المكتب الإعلامي لما يسمى ولاية حماه التابع لتنظيم الدولة إن

مقاتلي التنظيم تمكنوا من السيطرة على حواجز برج التغطية وثريان وأبو العلاج والزكاة التابعة لقوات النظام السوري، و ذلك على طول الطريق الواصل مدينتي الرقة والسلمية بريف حماه الشرقي.



وأضافت مصادر في تنظيم الدولة ان نحو مئة من عناصر النظام السوري وقوات الدفاع الوطني التابعة له قتلوا في الاشتباكات التي مكّنت التنظيم وفق المصادر ذاتها من قطع اهم طرق امداد قوات النظام نحو مدينة حلب.



في المقابل، قالت مصادر في تنظيم الدولة الإسلامية إن أحد مقاتلي التنظيم فجر نفسه بسيارة مفخخة كان يقودها وسط تجمع لقوات النظام في مدينة الحسكة، بشمالي سوريا.



وأضافت المصادر ذاتها أن مقاتلي التنظيم تمكنوا من السيطرة على كامل حي غويران، في الجهة الجنوبية للمدينة. تأتي سيطرة التنظيم على هذا الحي بعد أن تمكن مقاتلوه من السيطرة على السجن المركزي، ومبنى الأمن الجنائي، وعدة أحياء في الجهتين الجنوبية والشرقية للمدينة.