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"قطائف الشكولاتة" نكهة جديدة تنتشر في قطاع غزة

27/6/2015
صورة تداولها نشطاء فيس بوك لإعداد قطائف بالشكولاتة في غزة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور حلواني يقوم بإعداد "قطائف بالشكولاتة " في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


والقطائف حلوى موسمية، اشتهر بها شهر رمضان الكريم، تحرص معظم الأسر العربية على إعدادها بنكهات مختلفة.

تنوعت تعليقات نشطاء فيس بوك على صور القطائف بالشكولاتة, وكان معظمها معجباً بها ويتمنى أن يتذوقها, حيث أشار أزواج في تعليقاتهم لزوجاتهم وطلبوا منهن أن يعرفوا كيفية إعدادها لتجهيزها في منزلهم, وآخر تمنى أن يدخل فلسطين ليعيش وسط  أهلها ويتذوق الحلويات التي يصنعونها, بينما سخر آخرون قائلين إن الغزاويين قريباً سيصنعون قطائف بالفلفل الأحمر والكاتشب والفسيخ.

المصدر : الجزيرة مباشر
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