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زلزال بقوة 5,2 ريختر يشعر به سكان القاهرة وبعض المحافظات

27/6/2015
 الزلزال قوته 5,2 بمقياس ريختر – أرشيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالت الشبكة القومية للزلازل في مصر إن هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجات بمقياس ريختر استمرت في القاهرة وبعض المحافظات لنحو الدقيقة.

وأعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، قبل قليل أن محافظة القاهرة وبعض المحافظات المجاورة، شهدت هزة أرضية.

وحسب وكالة "رويترز"، فقد قال سكان في مدينة الفيوم، جنوب غربي القاهرة، إنهم شعروا بالهزة الأرضية, الأمر نفسه ينطبق على ما شعر به العديد من سكان محافظتي القاهرة والجيزة ومحافظات سيناء حيث مركز الزلزال، ومحافظات القناة.

وقال رئيس المركز العربي للوحدات الديموغرافية "خالد الزعاق" إن زلزالاً قوته 4.6 ريختر، ضرب سواحل البحر الأحمر. وأفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن وقوع هزة أرضية، مساء اليوم (السبت) في الخامسة و34 دقيقة و51 ثانية، بلغت 5.2 على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، ومركزها جنوب سيناء، على بعد 20 كيلومتراً عن نويبع، و332 كلم عن محافظة القاهرة.

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