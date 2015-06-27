راشد الغنوشي: نخوض معركة وجودية ضد الإرهاب

راشد الغنوشي خلال المؤتمر الصحغي – الجزيرة مباشر

قال الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية إن تونس تقود معركة وجودية ضد الإرهاب الذي يستهدف الثورة وحرية التونسيين ومستقبلهم .

وأضاف رئيس حركة النهضة في مؤتمر عقد بالعاصمة تونس مساء اليوم (السبت) إن الهجوم الإرهابي ليس ضربة في الفندق وحسب لكنها ضربة لتونس, مشيرا إلى أن خطاب الرئيس "السبسي" كان مناسبا وأعطى للشعب دافعا قويا لمواجهة الإرهاب.

ووجه الغنوشي نداء إلى جموع الشعب التونسي قائلا " نداء لكل التونسيين لقد شيد أجدادكم الحضارة منذ أكثر من 3000 سنة, وكتبوا الدساتير وشيدوا الجامعات وأسهموا في بناء الحضارات " داعيا الشعب التونسي إلى مواجهة الإرهاب بالنزول إلى الشوارع والميادين من أجل مساندة أجهزة الأمن، وخص شباب حركة النهضة بعقد اجتماعاتهم بالفندق الذي تعرض للهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن ذلك عمل وطنيا, مطالبا التونسيين بألا يسمحوا لهذه العصابة أن تجهز على أحلامهم، وأن يكونوا يداً واحدة ضد الإرهاب .

وأضاف الغنوشي أن مثل هؤلاء لن يفلحوا في إحباط عزيمة التونسيين، وسينتصر الإسلام عليهم، لأن الإسلام منهم براء .

وحذر رئيس حركة النهضة من مناكفة أهل الدين وإشعارهم بأنهم مسؤولون عن هذا الهجوم ، مضيفا أن محاولة التوظيف السياسي لاستغلال الهجمات الإرهابية أمر غير مقبول.

واختتم الشيخ راشد الغنوشي المؤتمر الصحفي بأنه يجب على الحكومة التونسية الإسهام في المصالحة الليبية.