رئيس الوزراء التونسي: معظم ضحايا هجوم سوسة بريطانيون

آثار دماء عقب الهجوم على فندق سوسة بتونس- (رويترز)

قال رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد إن معظم الضحايا الـ 39 الذي قتلهم مسلح أمس في فندق على شاطيء تونسي بريطانيون, بينما أعلنت شركتا سياحة بريطانيتان إعادة آلاف السائحين من تونس اليوم السبت بعد يوم من هجوم على شاطئ فندق إمباريال مرحبا بمنتجع سوسة تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

وقال الصيد في تصريحات للصحفيين إن القتلى بريطانيون وألمان وبلجيكيون؛ لكن معظمهم من رعايا بريطانيا دون أن يذكر أي أرقام.

وتخفى مسلح في زي سائح وفتح النار من سلاح كان يخفيها في مظلة فقتل أشخاصا وهم يسترخون على الشاطئ وحمام سباحة.

في الوقت نفسه، قالت شركتا تومسون وفيرست تشويس للسياحة المملوكتان للمجموعة السياحية الألمانية (تي.يو.آي) إنهما كان لهما نحو 4600 سائح في أنحاء مختلفة من تونس وقت وقوع الهجوم بينهم كثير ممن قتلوا وأصيبوا.

وأرسلت الشركتان عشر طائرات لإعادة السائحين وقالتا إن ألف سائح أعيدوا بالفعل.

وكان 21 سائحا قد قتلوا على يد مسلحين تابعين لتنظيم الدولة في مارس/آذار الماضي، في هجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس.