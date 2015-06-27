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"تنظيم الدولة" يعلن إسقاط طائرة بدون طيار بالفلوجة

27/6/2015
علم الرمادي بالعراق ( ارشيف )

قالت مصادر في تنظيم الدولة الإسلامية إن مضاداته الأرضية تمكنت من إسقاط طائرة دون طيار يوم أمس في منطقة النساف، غربي الفلوجة.

وأضافت المصادر أن منطقة النساف شهدت أمس قصفاً جوياً نفذته مقاتلات عراقية واستهدف موقعاً تابعاً للتنظيم، ولم تنجم عنه خسائر في الأرواح.

وأعقب ذلك تحليق لطائرتين من دون طيار تمكن التنظيم من إسقاط أحداهما. وتتعرض الفلوجة ومحيطها لقصف شبه يومي من جانب الطائرات المقاتلة، والمدفعية الثقيلة التابعة للجيش العراقي.

وفي شأن عراقي آخر، قررت حكومة إقليم كردستان العراق تشكيل محكمة خاصة بقضايا الاستثمار، إثر تفشي الفساد في قطاع العقارات, وتعثر عشرات المشاريع السكنية، وفقدان آلاف المواطنين لمدخراتِهم.

وقد تسببت هذه العوامل في تراجع كبير في سوق العقارات، لا سيما مع اقتراب تنظيم الدولة الإسلامية من تخوم الإقليم, واستمرار الخلافاتِ مع الحكومة الاتحادية على الموازنة وملف النفط.

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