تشييع_شهداء_الصلاة_ والصيام الأعلى في الكويت

هاشتاج تشييع_شهداء_الصلاة_ والصيام

تصدر هاشتاج #تشييع_شهداء_الصلاة_ والصيام الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الكويت اليوم (السبت).



وتزامن انتشار الهاشتاج مع تشييع جنازة 28 شخصاً قتلوا في تفجير استهدف مسجد الإمام الصادق بحي الصوابر بالكويت, تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، أسقط أيضا أكثر من 200 مصاب، وذلك بعد أن فجر انتحاري نفسه داخل المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة.



وتنوعت تغريدات النشطاء منددة بالتفجير وبوحدة الشعب الكويتي ضد الإرهاب, ونشر صور لأهالي الضحايا وجموع المشيعين أثناء تشييع جنازاتهم.

وكتب حسين الأكرف: " اليوم رأيت الكويت وقد لملم الشهداء قلوب أبنائها في قلب واحد ينبض بالوحدة الإسلامية والوطنية وهكذا زهق الإرهاب".



وكتبت عذبة الحسن: " ظن الطائفيون وداعش أنهم في موقع الانتصار.. خاب ظنكم ومسعاكم. أثبت الكويتيون انتصارهم بوحدة إسلامية وطنية ".

بينما كتبت شمس: " أعظم المتشائمين ماتوقع أن شهادتكم بتكون على يد إخوانكم بالدم والدين!! الله يرحمنا".

وكتب محمد جوهر معلقاً على صورة شقيق أحد الضحايا وهو يودع شقيقه إلى مثواه الأخير: "اليوم تبكي على فِراق شقيقك محمد الجعفر وغداً حين تكبر ستفتخر بشهادته ودمائه الطاهرة".

وكتب عيسى البصري: "جنان الخُلد كتبت لكم شهداء رحلتم بين أيدي الله تصلون رحلتم طُهرًا, جبر الله قلوب أهليكم".



بينما تساءل محمد مستنكراً: " بأي ذنب قتلوا؟ حسبي الله عليك, أما رأيتهم رُكَّعاً سُجَّداً".