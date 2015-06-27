الشبكة السورية توثق مقتل 12 ألف جراء التعذيب

سجن سوري "ارشيف"

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة اثني عشر ألف شخص قتلوا تحت التعذيب منذ بداية اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار عام 2011.



وقالت الشبكة في تقرير أصدرته في اليوم العالمي لمساندة ضخايات التعذيب إن النظام السوري قتل ما لايقل عن 11358 (أحد عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون) شخصا بينهم 157 طفلا و62 سيدة



وأضافت الشبكة أن فصائل مختلفة من المعارضة المسلحة قتلت ما لا يقل عن 31 شخصا معظمهم أسرى من مقاتلي النظام السوري



كما وثقت الشبكة السورية مقتل ما لايقل عن 29 شخصا على بينهم طفلان وسيدتان على يد تنظيم الدولة الإسلامية .



وقد سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على عدة أحياء داخل مدينة الحسكة السورية، بعد دخول مقاتليه إليها من الجهتين الجنوبية والشرقية.



ويواصل مقاتلو التنظيم تقدمهم الذي وصف بالسريع باتجاه مركز المدينة، آخر معاقل النظام في المدينة.