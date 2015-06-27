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الجزيرة تطلق اسم الراحل منقذ العلي على بطولتها الرمضانية

27/6/2015

أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية اسم الإعلامي الراحل "منقذ العلي" مذيع النشرة الرياضية بقناة الجزيرة على  بطولتها الرمضانية الخامسة لكرة الصالات, واختارت اللجنة المنظمة هذا العام اسم "بطولة منقذ العلي" تكريما للفقيد الذي شارك في بطولات سابقة.

توفي "منقذ العلي" في 26 من مايو/آيار الماضي بعد صراع طويل مع مرض سرطان العمود الفقري.

و"منقذ العلي" من مواليد حماة  في العام 1962، تخرج من جامعة دمشق حيث يحمل بكالوريوس آداب، وكان قد عمل مذيع أخبار في إذاعة وتلفزيون سوريا لعشرة أعوام (1987 – 1997) قبل أن ينضم إلى الجيل المؤسس  لقناة الجزيرة في العام 1997.

المصدر : الجزيرة مباشر
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