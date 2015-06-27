استشهاد مصور الجزيرة محمد الأصفر بدرعا

الشهيد محمد الأصفر مصور الجزيرة

استـُشهد مصور قناة الجزيرة محمد الأصفر في مدينة درعا، أثناء تغطيته المعارك التي تشهدها المدينة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام في حى المنشية.

وقد عمل الشهيد، البالغ من العمر تسعة عشر عاماً، مع فريق الجزيرة بدرعا مصورا منذ تأسيس المكتب، وعـُيِّن مصورا في قناة الجزيرة في شهر مارس من العام الماضي.

استـُشهد والد الأصفر في بداية الثورة السورية جراء تعرض منزل الأسرة للقصف؛ كما استـُشهد شقيقه الأصغر قبل شهرين بقصف على درعا البلد ببراميل متفجرة من طائرات النظام.