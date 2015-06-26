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هولاند يدين عملية الهجوم على مصنع بباريس

26/6/2015
الرئيس الفرنسي هولاند

دان  "فرانسوا هولاند" مقتل شخص وجرح آخرين في هجوم على مصنع أمريكي لأسطوانات الغاز، وكان "هولاند" قد قطع مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل وعاد إلى بلاده.

يقع المصنع في محافظة إيزار ISERE القريبة من ليون جنوب شرقي فرنسا، وقد وقع تفجير رئيسي قبل أن يتبع ذلك تفجير عبوات صغيرة.

وأفادت تقارير لم تؤكدها السلطات الفرنسية بأنه تم العثور على جثة مقطوعة الرأس قرب المكان قبل توقيف رجل يعتقد أنه هو المهاجم. وأوضحت الشرطة الفرنسية أنها تتعامل مع الواقعة على أنها عمل إرهابي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل عن مصادر وصفتها بالمقربة أن رجلاً يُشتبه في أنه منفذ الهجوم تم اعتقاله.

وكان المهاجم قد دخل المصنع وفجَّر عدداً من قوارير الغاز في منطقة سان كانتان فالفييه، بحسب المصدر القانوني الذي لم تكشف الوكالة الفرنسية عن اسمه.

وقال مصدر امني إنه عُثر على جثة مقطوعة الرأس قرب المصنع.
ووقع الهجوم اليوم بعد زهاء ستة أشهر من اعتداءات على مواقع في العاصمة باريس وحولها أسفرت عن مقتل 17 في يناير/كانون الثاني على خلفية نشر مجلة شارلي إيبدو رسوماً كاريكاتورية تتطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأعلن مكتب وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازينوف" أن الوزير سيتوجه "على الفور" إلى موقع الحادث.

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