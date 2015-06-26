مقتل 40 شخصا في كوباني أثناء اقتحام تنظيم الدولة لها

اشتباكات كوباني ـ أرشيف

قـُتل 40 شخصا غالبيتهم مدنيون، في اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية أحياء مدينة عين العرب كوباني بريف حلب، وقرية برخ بوطان في الريف الجنوبي للمدينة الذي سيطر عليه التنظيم.



وقالت مصادر إن الاشتباكات تواصلت مساء أمس (الخميس) في حي مقتله بالجهة الشرقية للمدينة، حيث يتمركز غالبية مقاتلي التنظيم، وأحياء في غرب ووسـَط عين العرب- كوباني.



في ذات السياق ذكرت مصادر في وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عين العرب كوباني، أن عدد القتلى من الجانب الكردي منذ بدأ هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على المدينة أمس بلغ نحو مائة، فيما أصيب اكثر من مائة و خمسين شخصا، يتلقى معظمهم العلاج في المستشفيات التركية.

وقالت المصادر إن عدد قتلى التنظيم وصل إلى نحو ثلاثين شخصا.وكانت مصادر أفادت في وقت سابق بأن الاشتباكات تواصلت مساء امس الخميس في حي مقتله/بالجهة الشرقية للمدينة، حيث تتمركز غالبية مقاتلي التنظيم، وأحياء في غرب ووسـَط عين العرب- كوباني.

كما قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه سيطر على عدة أحياء جنوبي مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، في هجوم هو الأول من نوعه على قوات النظام، وإنه أوقع في صفوفها نحوَ سبعين قتيلا. وشهدت المدينة نزوح مئات السكان هربا من المعارك.



من ناحية أخرى سيطرت قوات المعارضة السورية المسلحة على حاجز السرور الواقع على أطراف مدينة درعا الشمالية، من جهة بلدة عتمان، إثر معارك خاضتها مع قوات النظام. ويمثل الحاجز أحد مداخل مدينة درعا التي تسعى قوات المعارضة المسلحة إلى السيطرة عليها، بعد أن أعلنت عن انطلاق ما سمتها معركة "عاصفة الجنوب".