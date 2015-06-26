مقتل 37 سائحا في هجوم مسلح على أحد الفنادق بتونس

صور أولية للجزيرة مباشر عن اعتداءات سوسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم الجمعة ، مقتل 37شخصا واصابة 36 اخرون في هجوم استهدف أحد الفنادق بمدينة سوسة.

وقال مراسل الجزيرة أن منفذي العملية تسللوا الى مكان الحادث وقد أخفوا أسلحتهم واطلقوا النار بصورة عشوائية على السياح – وذلك بحسب شهود عيان.

وأضاف أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن الحادث ، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الان. وأشار الى ان وزارة الداخلية التونسية لم تعط أي معلومات عن منفذ العملية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي في وقت سابق أن وحدات من الداخلية قتلت أحد منفذي الهجوم الارهابي ،

وأكد شهود عيان مقتل عدد من السياح ومنفذ العملية، وذكروا أن سيارات الإسعاف تنقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة.

يذكر ان 21 سائحا قتلوا على يد مسلحين تابعين لتنظيم الدولة في مارس الماضي، في هجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس.