مقتل وإصابة العشرات في تفجير مسجد الامام الصادق بالكويت

تفجير في مسجد الإمام الصادق بالكويت

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن 25 شخصا قتلوا في التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا للشيعة في الكويت (الجمعة) بينما أصيب أكثر من مائتي شخص.

كانت مصادر إعلامية قالت إن انفجارا كبيرا وقع في مسجد الإمام الصادق في الكويت خلال صلاة الجمعة، وأضافت المصادر أن التفجير يرجح أن يكون من تنفيذ انتحاري.

يقع المسجد في منطقة الصوابر، إحدى مناطق العاصمة الكويت. وتفيد الأنباء بسقوط 13 قتيلا وعشرات المصابين من المصلين .



وتظهر الصور الواردة من مكان الانفجار وقوع أضرار كبيرة في مبنى المسجد جراء التفجير .



و قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها إنها تتابع مجريات العملية للوقوف على ملابساتها وحصر أعداد القتلى والمصابين.