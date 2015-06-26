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مقتل وإصابة العشرات في تفجير مسجد الامام الصادق بالكويت

26/6/2015
تفجير في مسجد الإمام الصادق بالكويت

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن 25 شخصا قتلوا في التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا للشيعة في الكويت (الجمعة) بينما أصيب أكثر من مائتي شخص.

كانت مصادر إعلامية قالت إن انفجارا كبيرا وقع في مسجد الإمام الصادق في الكويت خلال صلاة الجمعة، وأضافت المصادر أن التفجير يرجح أن يكون من تنفيذ انتحاري.

يقع المسجد في منطقة الصوابر، إحدى مناطق العاصمة الكويت. وتفيد الأنباء بسقوط 13 قتيلا وعشرات المصابين من المصلين .

وتظهر الصور الواردة من مكان الانفجار وقوع أضرار كبيرة في مبنى المسجد جراء التفجير .

و قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها إنها تتابع مجريات العملية للوقوف على ملابساتها وحصر أعداد القتلى والمصابين.

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