مجلس الأمن يدعو لزيادة شحنات الإغاثة لليمن

مواد إغاثية ـ أرشيف

دعا مجلس الأمن الدولي ومسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين أمس (الخميس ) إلى تقديم مزيد من المساعدات لليمن, بسبب ما تتعرض له البلاد من حصار شبه كامل أدى إلى تباطؤ وصول الشحنات إلى البلد الذي مزقته الحرب.





وقال "أوبراين" إن 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 25

مليون نسمة يحتاجون للمساعدة , مشيرا إلى أن نصف سكان البلاد على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وقال مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة إن الشحنات التجارية تراجعت إلى 15 في المئة من مستوياتها قبل الأزمة.



وأكد مجلس الأمن في بيان له, على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات لليمن لتمكين الشعب اليمنى من العيش فى ظل الحرب الدائرة الآن, مضيفا أن "دخول الإمدادات التجارية اليمن بشكل مستمر يعد واجبا إنسانيا, بعد اعتماد اليمن وشعبه بشدة على واردات الغذاء والوقود , وأيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "بان غي مون" لهدنة إنسانية للسماح بتسليم المساعدات.





وأشار مجلس الأمن الى أن هناك تحالفا تقوده السعودية ,يقصف جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران , منذ أواخر مارس الماضى, في مسعى لإعادة الرئيس اليمني المنتخب "عبد ربه منصور هادي" لفرض السيطرة على البلاد .



وقال أوبراين , من المهم أن نعيد إدخال السفن التجارية لليمن , مضيفا أن نقص الوقود يمنع تسليم المساعدات داخل البلاد.



وأشار إلى أنه منذ تصاعد العنف في مارس أبلغت المنشآت الصحية عن مقتل أكثر من 2800 شخص , وإصابة نحو 13 ألفا, وذكر أن أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون للمياه النظيفة والصرف الصحي , وأن هناك تقارير عن ظهور حمى الضنك والملاريا في أجزاء من البلاد.





وقال مجلس الأمن إن الأمم المتحدة وجهت نداء إنسانيا للتبرع بمبلغ 1.6 مليار دولار من أجل اليمن, لم يتم تلبية سوى نحو عشرة بالمئة فقط منه, ودعا المزيد من الدول للمساهمة.





وأوضح المجلس أن محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في اليمن الأسبوع الماضي انتهت من دون التوصل لاتفاق.