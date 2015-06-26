"علماء المسلمين" يدين منع مسلمي "شينغيانع" من الصوم

الأقليات فى الصين -الجزيرة نت

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان أصدره الأربعاء الصين باحترام حقوق المسلمين ومشاعرهم الدينية، ودعا الحكومة الصينية إلى العدول عن قراراتها التعسفية في حق المسلمين ومنعهم من صيام رمضان، ودعا منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية للقيام بدورها لحماية مسلمي الصين.

وأضاف البيان أن "أعمال الاضطهاد الديني والعرقي التي تتوالى ضد المسلمين خصوصا في إقليم شينغيانع -ذي الغالبية المسلمة- تأتي مخالفة للقوانين الدولية والقوانين الصينية المحلية كذلك.

وأكد الاتحاد أن السياسات التي تتبعها الحكومة الصينية مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي صادقت عليها الحكومة الصينية، وهو ما يعد خرقا جسيما لركيزة من أهم ركائز القانون الدولي المعاصر، حسب البيان.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن حرمان المسلمين الصينيين من حقوقهم الدينية فيه خرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الثانية على منح كل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات من دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وطالب الاتحاد المؤسسات الحقوقية الدولية والحكومات والمنظمات الإسلامية بمساندة شعب إقليم شينغيانغ المسلم، والوقوف معه في مواجهة تعنت حكومته الصينية، وأن تعين الشعب الصيني المسلم على الحصول على حقوقه الفطرية والقانونية، حسبما ورد في البيان.

يرجع منع الحكومة الصينية المسلمين من الصيام في شهر رمضان وإجبارهم على الإفطار, وبيع المحرمات كالخمور, لسنوات طويلة مضت منذ العام 1863م .

ومع حلول شهر رمضان، سارعت وسائل الإعلام الرسمية الصينية في شينجيانغ إلى نشر إخطارات رسمية تحذر مسلمي الصين من الصوم، وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت " البريطانية أنّ الصين قامت مجددًا بحظر الصيام في رمضان في أجزاء بمحافظة شينجيانغ، حيث تجبر الحكومة الصينية المطاعم التي تقدم وجبات على الطريقة الإسلامية على فتح أبوابها في النهار خلال ساعات الصيام، وتوجه تعليمات إلى المحلات والمطاعم التي يمتلكها المسلمون بمواصلة بيع السجائر والخمور خلال رمضان، أو مواجهة الإغلاق النهائي.

وفي العام الماضي منع عدد من طلاب الجامعات في إقليم شينجيانغ من صيام شهر رمضان، حيث أجبر الطلاب على تناول الوجبات مع أساتذتهم للتأكد من أنهم مفطرون، ويواجه من يرفضون تناول الطعام منهم خطر عقاب السلطات لهم.

وكانت الصين قد فرضت قبل أعوام حظرا مشابها في شهر رمضان، ولكن الحظرهذا العام اشتد,على خلفية التوتر والعنف في ولاية تركستان الشرقية التي تسكنها أغلبية مسلمة، معظمها ينتمي إلى العرق الأويغوري، إضافة إلى أقليات مسلمة أخرى طاجيكية وقرغيزية وكازاخية.



وفي ديسمبر الماضي، اتخذت السلطات في عاصمة إقليم شينجيانغ قرارا بمنع النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وفي أغسطس الماضي منعت السلطات المحلية في كاراماي ارتداء الحجاب والنقاب والبرقع وأي ثياب عليها الهلال والنجمة في وسائل النقل العام.



كما منعت السلطات الملتحين من ركوب وسائل النقل المشتركة بالمدينة، وحذرت من أن "الشرطة ستلقي القبض على الذين لا يتعاونون مع فرق التفتيش". وقالت صحيفة "يومية كاراماي" إن سلطات كاراماي منعت ذوي "اللحى الكبيرة" والأشخاص الذين يضعون الهلال على ثيابهم، من ركوب حافلات البلدية.



كما منعت النساء المحجبات والمنتقبات واللواتي يرتدين البرقع من استخدام وسائل النقل المشترك .

ويذكر أن الأقلية المسلمة في الصين ثاني أكبر أقلية إسلامية في آسيا بعد الهند، وتبلغ نسبتها 11% من إجمالي سكان الصين .