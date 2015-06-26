تظاهرات رافضة للانقلاب في أسبوع "عودوا إلى ثكناتكم"

تظاهرات رافضة للانقلاب بمصر

خرجت تظاهرات رافضة للانقلاب في عدة محافظات مصرية استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية الذي دعا إلى أسبوع ثوري جديد تحت عنوان "عودوا إلى ثكناتكم" في موجة ثورية قال إنها ستمتد حتى 3 من يوليو المقبل.



و جاء في بيان التحالف إن هذا الأسبوع "يواكب ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ومع هذه الذكرى نتذكر كيف التف الشعب حول جيشه حين قام بمهامه الفعلية في مواجهة العدو الصهيوني، وجاد الشعب بكل ما يملك بل حرم نفسه من الكثير من ضرورات الحياة ليوفرها لهذا الجيش ولعملياته العسكرية ضد العدو" .

وأضاف البيان "لكن قادة المجلس العسكري الفاسدين اختطفوا هذا الجيش ووظفوه لأغراضهم الدنيئة، ودخلوا به معركة مع الشعب بدلا من العدو، ودفعوه لقتل آلاف المصريين بدلا من الإسرائيليين، وهذا ما لن ينساه الشعب لهؤلاء الخونة الذين سيقتص الشعب منهم بكل تأكيد" .



تحدث البيان عما وصفه بالشرفاء داخل الجيش قائلا إننا ندرك أن هناك الكثير من الشرفاء الأحرار داخل الجيش الذين لم يقبلوا ولن يقبلوا قتل إخوانهم المصريين والتنكيل بهم، وكسر ثورتهم".

وختم البيان بالقول "لهؤلاء نتوجه بالنداء إن صمتكم لا يكفي، بل واجبكم هو التحرك لرفع الظلم عن شعبكم، ووطنكم، وإعادة الهيبة والاحترام لجيشكم، والانضمام إلى ثورة الشعب للتخلص من العصابة الغاصبة التي ورطتكم في أحلامها وشهواتها".



وخرجت التظاهرات الرافضة للانقلاب في محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وأسوان وشمال سيناء .

وفي الشرقية خرجت مسيرات بفاقوس مؤيدة للرئيس المعزول "د.محمد مرسي" ورافضة لحكم العسكر، حيث نظمت مسيرة صباحية حاشدة داخل مدينة الصالحية الجديدة للمطالبة بعودة الجيش لثكناته والعودة للمسار الديمقراطي.



ورفع المتظاهرون صور الرئيس مرسي وصور الشهداء والمعتقلين وأعلام مصر ،وشارات رابعة العدوية، كما شهدت المسيرة مشاركة واسعة من شباب الحركات الثورية وأسر الشهداء والمعتقلين.



وردد الثوار هتافات ألهبت حماس المشاركين وأخري منددة بتردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية واشتعال الأسعار وضنك المعيشة جراء حكم العسكر، مؤكدين صمودهم في الميادين حتي إسقاط الانقلاب العسكري وعودة الشرعية ومحاكمة الانقلابين القتلة والقصاص لدماء الشهداء، على حد قولهم .



و في البحيرة نظم المتظاهرون بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الجمعة، سلسلة بشرية شارك فيها المئات من مناهضي الانقلاب العسكري، طالب المشاركون بالسلسلة منظمات حقوق الانسان بالضغط على سلطات الانقلاب الدموية لإلغاء أحكام الإعدام الجائرة بحق المئات من مناهضي حكم العسكر، والإفراج الفوري عن أكثر من 40 ألف معتقل محتجزون بظروف لا آدمية داخل السجون المصرية على حد تعبيرهم .