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بلاتر: لم استقل ومستمر في المنصب حتى الانتخابات

26/6/2015

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم – جوزيف بلاتر

قال السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه لم يستقل من منصبه كرئيس للمنظمة الدولية، وأكد متابعته لمهامه حتى إجراء الانتخابات .

كان بلاتر أعرب الشهر الماضي عن نيته بترك منصبه بعد أيام على إعادة انتخابه لولاية خامسة من 4 سنوات، في ظل ما تردد من أنباء حول فساد يضرب المنظمة الدولية.

وقال بلاتر لصحيفة "بليك" السويسرية (الجمعة) إنه لم يستقل ،  وإنه وضع ولايته بتصرف الجمعية العمومية غير العادية للفيفا.

وكان بلاتر الذي دخل إلى فيفا قبل 40 عاما قال في خطابه الشهير: "قررت أن أسلم ولايتي في الجمعية العمومية الانتخابية المقبلة. سأتابع مهامي كرئيس للاتحاد الدولي حتى إجراء الانتخابات".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا استثنائيا في 20 يوليو/تموز في زيوريخ من أجل تحديد موعد لانتخابات رئاسية جديدة بين نهاية 2015 ومطلع 2016.

 

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