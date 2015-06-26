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النظام السوري يدعو سكان "الحسكة" للتصدي لتنظيم الدولة

26/6/2015

عناصر تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام

دعا النظام السوري سكان الحسكة (الجمعة)  للتعبئة لقتال مسلحي تنظيم الدولة الذين يحاولون السيطرة على المدينة التي تقع في شمال شرق البلاد.

وقال وزير الاعلام في نظام بشار الأسد – عمران الزعبي  عبر التلفزيون الحكومي أنه يدعو كل رجل وكل امرأة وكل شاب قادر على حمل السلاح الى التحرك على الفور والانضمام الى المواقع الأمامية على الجبهة للدفاع عن المدينة.

وأضاف الزعبي أن مقاتلي تنظيم الدولة  فجروا قنابل دمرت جزءا من مبنى أمني في المدينة وقتلت عددا من الاشخاص ، وتابع الزعبي ان الجيش يواجه ما صفه بال"عدوان الإرهابي" الذي لم يسبق له مثيل مشيرا إلى هجمات ضد قوات الحكومة السورية في الحسكة وأماكن أخرى في أنحاء سوريا.

وقال تنظيم الدولة (الجمعة) عبر حسابه على موقع تويتر إنه أطلق سراح السجناء من سجن في مدينة الحسكة.

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