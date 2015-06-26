المدعي العام الفرنسي: القبض على 4 مشتبه بهم

المدعي العام الفرنسي في بيان حول حادث ليون

قال المدعى العام الفرنسي إن نحو 43 شخصا كانوا متواجدين بموقع الحادث ، مؤكدا مقتل شخص وإصابة نحو عشرة آخرين جراء الهجوم وأنه تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه بضلوعهم في الحادث.

وأضاف المدعي العام أن المشتبه به الرئيسي يدعى ياسين ، و يعمل في شركة للنقل ومتزوج من 10 سنوات وقد تم توقيفه والتحقيق معه عام 2012 لارتباطه بالحركة السلفية في مدينة ليون.

كان هجوم وقع على منشأة صناعية قرب مدينة ليون الفرنسية، عندما قام رجلان يرفع أحدهما راية لمتشددين إسلاميين ، بقيادة سيارة إلى منطقة مصنع لإنتاج الغاز المسال بمنطقة سان كانتان فالافييه واصطدمت السيارة بأسطوانات الغاز الموجودة، ما أدى إلى انفجارات أسفرت عن مقتل شخص وجرح 10 على الأقل، بحسب المعلومات الأولية.