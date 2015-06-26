العلماء :أداء ذكاة المال فى شهر رمضان أفضل من غيره من الشهور

برنامج ساعة صيام- الجزيرة مباشر

أكد العلماء على أن أداء ذكاة المال فى شهر رمضان أفضل من غيره من الشهور

الأفضليةالأخرى.

كما أكد العلماء على أنه لاتسقط الذكاة بالموت , ويجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى أو لم يوصى ,وأشار العلماء الى أنه يستحب تعجيل أداء الذكاة ويجوز تأخر دفع الذكاة فى حالة وجودحاجة ومصلحة شرعية .

وقال فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوى , عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ,إن الذكاة ركن الإسلام وشعبة الأيمان مستندا "للحديث الشريف "يبنى الإسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الذكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إلي سبيل .

وأوضح فضيلة الشيخ خلال مشاركته فى برنامج ساعة صيام على شاشة الجزيرة مباشر ,أن الذكاة تعقد الاخوة وتحقق التكافل وتسد الحاجة ,وتطهرقلب الغنى من الشح, وتطهر قلب الغنى من الحقد الحسد .مضيفا "لوطبقت الذكاة فى المجتمع المسلم لايوجد غنى ولا فقير سيتساوى الجميع" .

وأشار عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الى أن كل ما من شأنه العمل على إعلاء كلمة الله يستحق الذكاة بإعتباره قسم من أقسام مصارف الذكاة , مضيفا أن من قطع به السبيل فى سفره أو انتقل من مكان لأخر يستحق الذكاة

وذكر تجب الذكاة على المالك ملكية تامة , ومن بلغ النصاب , ومرور الحول الهجرى , ونصاب الفضة .

وفى نهاية الحلقة دعا فضيلة الشيخ أصحاب الاموال عدم الدخول بأموالهم فى الاقتتال والحرص على تأدية الذكاة .