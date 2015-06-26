السلطة الفلسطينية تسلم"الجنائية"وثائق لجرائم (إسرائيل)

رياض المالكي

سلـَّم وفد فلسطيني برئاسة وزير الخارجية "رياض المالكي" المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أول مـِلفاتٍ رسمية ووثائق تتعلق بجرائم ارتكبتها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية.



وعلمت الجزيرة أن الوفد الفلسطيني والمدعية العامة اتفقا على أن يتوجه وفد من المحكمة إلى الأراضي الفلسطينية نهاية الشهر المقبل، لإجراء دراسة معمقة للاتهامات الفلسطينية ضد (إسرائيل).

وانتقد متحدث باسم البيت الأبيض هذه الخطوة وقال إنها ستأتي بنتائج عكسية مؤكداً معارضة واشنطن لها.

وقد يضع هذا التحرك إسرائيل في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من الدول التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة.

وقد يعرض التحقيق للخطر أيضا مساعدات اقتصادية أمريكية سنوية بقيمة نحو 400 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.



من ناحية أخرى أفاد مراسل الجزيرة في جزيرة كريت اليونانية أن أول سفينة من "أسطول الحرية 3″ انطلقت الليلة من الجزيرة باتجاه شواطئ غزة بغية كسر الحصار المفروض عليها.



وتقل السفينة عشرين ناشطا دوليا، من بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، والعضوُ العربي في الكنيست الإسرائيلي "باسل غطاس".



وينتظر أن تنطلق أربع سفن أخرى من الجزر اليونانية لتلتحق بالسفينة السويدية "مريان" في المياه الدولية. وكانت (إسرائي)ل قد توعدت بمنع السفن من الوصول الى غزة، بينما شدّد الناشطون الدوليون على تمسكهم برحلتهم مهما كلفهم الأمر.

ومن المتوقع أن يُقّل أسطول الحرية بسفنه المختلفة نحو ثمانين مشاركا، من بينهم برلمانيون أوروبيون وعرب.