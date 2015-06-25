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هجوم مزدوج لتنظيم الدولة على الجيش السوري والقوات الكردية

25/6/2015

شن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات متزامنة على كل من  الجيش السوري وقوات كردية  , جاءت هذه الهجمات
تنظيم الدولة _أرشيف

 بعد ان فقد التنظيم اراض كان يسيطر عليها خلال الايام الماضية ، بعد مواجهات مع  مقاتلين أكراد بمحافظة الرقه معقل تنظيم الدولة  

وقد منى التنظيم بخسائر كبيرة  خلال الاسابيع الماضية على يد قوات كردية مدعومة بغارات التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة  ، وسعى التنظيم بعد هذه الخسائر الى الأخذ بزمام المبادرة وذلك  بشن عدة هجمات متزامنة على مدينة كوباني ، إضافة الى مناطق تقع في مدينة الحسكة شمالي شرق سوريا .

وتأتي هذه الهجمات لتنظيم الدولة  بعد تقدم سريع للقوات الكردية  أشادت به واشنطن في عمق الاراضي التي يسيطر عليها التنظيم وكانوا على مقربة من الرقة بحوالي 50 كيلو متر.

ويشكل الهجوم المزدوج على القوات الحكومية في مدينتي الحسكة ودرعا  اختبارا لمدى قدرة قوات النظام السوري على الصمود في مواقع نائية تقع بعيدا عن المنطقة الغربية التي تمثل أولوية قصوى لبقاء النظام.

 يذكر ان  التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة  يقصف مواقع  لتنظيم الدولة  منذ العام الماضي في محاولة لإلحاق الهزيمة به.

و قد حقق التنظيم تقدما سريعا خلال الاسابيع الماضية  إذ سيطر على مدن في كل من  سوريا والعراق.

يذكر ان تنظيم الدولة قال  في بيان له  "في عملية مباغتة يسر الله لجنود الخلافة السيطرة على حي النشوة الغربية والمناطق المجاورة لها" في جنوب غربي مدينة الحسكة المقسمة إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة وأخرى تحت سيطرة الأكراد. وأضاف البيان أن القوات الحكومية "انسحبت نحو مركز المدينة.

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