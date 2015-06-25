نجل البلتاجي: الحكم على والدي بالإعدام لنضاله من أجل غزة

دكتور محمد البلتاجي

قال عمار البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن والده تعرض للمحاكمة جراء نضاله من إنهاء حصار غزة، وحُكم عليه بالإعدام في دعاوى ملفقة، مشددا على عدم وجود قضاء عادل في مصر.

واعتبر البلتاجي أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق عدد كبير من قيادات الإخوان، كانت موجهة ضد أفكار رفع الحصار بشكل مباشر عن غزة، مضيفاً " أن سبب الحكم بالإعدام على أولئك هو نتيحة عدم قبولهم بحصار غزة، ورغبتهم في تحرير غزة والقدس".

وتطرق البلتاجي إلى المحكومين بالإعدام في مصر قائلاً " لا اعتقد أنهم في حالة من الذعر والتردد، ومعنوياتهم مرتفعة، فالحياة والموت هي بيد الله، وإعدام والدي يعني اللقاء مع ابنته أسماء، كما أن سجون مصر تحوي على أكثر من 40 ألف سجين، وشعب مصر لن ينساهم ولن يتخلى عنهم".

واعتبر نجل البلتاجي أن أحكام الإعدام سياسية، صدرت للانتقام من الثورة (ثورة 25 يناير، أطاحت بحكم حسني مبارك)، التي قام بها الثوار والمقاومون، مشيراً إلى عدم قدرتهم على التواصل مع والده المسجون في حبس انفرادي وممنوع من لقاء محاميه وعائلته، واصفاً ما حدث خلال عملية المحاكمة أنه سرقة لإرادة الشعب المصري المظلوم.

وصدر أول حكم بالمؤبد على د محمد البلتاجي من محكمة جنايات شبرا (شمالي القاهرة) في 5 يوليو/ تموز 2014، بعد الإدانة مع آخرين بـ"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب شمال القاهرة في يوليو/ تموز 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكم المؤبد الثاني على البلتاجي في 30 أغسطس/أب 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة" التي وقعت بميدان الجيزة، غربي القاهرة، يوم 22 يوليو/ تموز 2013.

وحصل البلتاجي على المؤبد (25 عامًا) في قضية "اقتحام السجون"، وهي ذات القضية التي حكم فيها على مرسي بالإعدام، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيا من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إضافة إلى الحكم عليه بالإعدام في قضية "التخابر الكبرى".