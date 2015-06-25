مقتل 3 عسكريين سعوديين على الحدود مع اليمن

قوات سعودية على الحدود مع اليمن

قتل 3 عسكريين سعوديين، على الحدود مع اليمن، إثر إصابة اثنين منهم بمقذوف بقطاع جيزان، فيما قتل الثالث أثناء أدائه لمهامه، في منفذ علب بمنطقة عسير، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن بيان لقيادة القوات المشتركة (قوات التحالف) إعلانه :"استشهاد الرقيب فرحان أحمد الحقوي، وزميله الجندي أول أحمد موسى مطمي، من منسوبي القوات البرية، إثر إصابتهم بمقذوف بقطاع جيزان، وذلك وقت الإفطار، أمس الأربعاء السابع من رمضان".

وأشار البيان أيضا إلى "استشهاد الجندي أول علي سعيد الزهراني، من منسوبي حرس الحدود أثناء أدائه لمهامه في منفذ علب بمنطقة عسير" .