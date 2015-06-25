طبيب سعودي يسجل رقما قياسيا في فصل التوائم

الطبيب السعودي – عبد الله الربيعة

سجل الطبيب السعودي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة رقما قياسيا جديدا في عدد العمليات الجراحية لفصل التوائم السيامية الملتصقة حيث قام الربيعة بإجراء نحو 37 عملية جراحية لفصل التوائم السيامية.

وكان آخر العمليات الجراحية التي أجراها الدكتور عبد الله الربيعة لتوأمين سياميين يمنيين حيث تم إجراء العملية الجراحية لفصلهما في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في وزارة الحرس الوطني في الرياض حيث استمرت هذه العملية لنحو عشر ساعات بينما كان مقرراً أن تنتهي خلال 13 ساعة.

وانتهت العملية بنجاح حيث تم فصل التوأمين اليمنيين عبد الله وعبد الرحمن