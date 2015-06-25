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رئيس البرلمان الأوروبي: متفائلون بشأن محادثات اليونان

25/6/2015

رئيس البرلمان الأوروبي – مارتن شولتس

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل نشاطا دبلوماسيا مكثفا تزامنا مع انعقاد مفاوضات جديدة تهدف إلى تجنيب اليونان التعثر في تسديد ديونها.

ورغم تصاعد حدة وتيرة التشاؤم من إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق قال، رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز إن دول الاتحاد الأوروبي متفائلون إلى اللحظة الأخيرة من إعلان نتائج المباحثات.

وقال مارتن شولتز خلال مؤتمر صحفي عقد (الخميس) ببروكسل إن تغيير قواعد الانضمام للاتحاد الأوربي  أمر يحتاج إلى مداولات مطولة ، مشيرا لضرورة إقناع الناخبين فى بريطانيا بالتصويت لصالح البقاء ضمن دائرة الاتحاد الأوروبي .

وأوضح مارتن أن رئيس الوزراء اليوناني في موقف حرج , مطالبا إياه بالحفاظ على تعهدات بلاده المالية والرضى بتقديم التنازلات .

وأشار رئيس البرلمان الاوربي إلى أن الوضع في اليونان يؤثر على عدد من الدول الاخرى داخل الاتحاد الأوربي.

ونوه بالدور الكبير الذي يلعبه رئيس المفوضية الأوروبية، الذي يسير على الطريق الصحيحة ويعمل لمصلحة اليونانيين و مصلحة دول منطقة اليورو والمؤسسات .

وبينما أكدت مصادر عدم التوصل إلى اتفاق بين أثينا ودائنيها بعد مفاوضات الخميس ، من المتوقع أن يتم عرض نتائج المباحثات على قمة وزراء مالية منطقة اليورو التي تعد الرابعة خلال ثمانية أيام .

المصدر : الجزيرة مباشر
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