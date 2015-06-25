دمار واسع بمستشفي الثورة بمحافظة تعز اليمنية

آثار الدمار بمستشفى الثورة بتعز

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الوضع داخل مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز, والتي تعد أكبر مستشفى حكومي في المحافظة وتوضح الجولة آثار الدمار والأضرار التي تعرض لها المستشفى جراء قصف تحالف الحوثيين وقوات المعزول على عبد الله صالح المستمر عليه.

وقال رئيس نقابة الأطباء بالمستشفى أنهم فوجئوا بحريق يشب في أروقة المستشفى مما أدى إلى إصابة زملائه باختناق نتيجة كثافة الدخان, مؤكداً أن المبنى مستهدف في أي لحظة وأنهم غير آمنين, وناشد السلطات المحلية وميليشيا الحوثي ألا يستهدفوا المستشفى لأنه يخدم المحافظة كلها وليس ثكنة عسكرية, وما زال يستقبل المرضى والمصابون حتى الآن.