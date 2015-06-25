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حركة الشباب تستهدف موكب إغاثي إماراتي "بمقديشو"

25/6/2015

صور للتفجير الانتحاري في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية أن 6 أشخاص بينهم 4 مدنيين قتلوا الأربعاء في تفجير انتحاري في مقديشو استهدف موكبا إغاثيا إماراتيا، وتبنته " حركة الشباب".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن السفير الإماراتي في الصومال محمد أحمد عثمان الحمادي أن "سيارة مفخخة للإرهابيين استهدفت موكبا إغاثيا إماراتيا بالعاصمة الصومالية مقديشو ، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أفراد صوماليين وإصابة آخرين اثنين.

وأوضح الحمادي أنه لم تقع إصابات بين أي من أفراد الموكب الإماراتيين، مشيرا إلى أن "السفارة تقوم حاليا بالتواصل مع الجهات الطبية في الإمارات لنقل المصابين وتوفير العلاج المناسب لهم في دولة الإمارات".

وأضاف المصدر الأمني الصومالي أن الهجوم لم يؤد إلى إصابة أي دبلوماسي إماراتي لأن الموكب الأمني الصومالي المرافق لهم تمكن من صد الانتحاري بواسطة الآلية التي كانوا فيها.

 

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