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الهميمي: "السنة" سوف تتوحد على مشروع حقيقي

25/6/2015

رئيس ديوان الوقف السني بالعراق – عبد اللطيف الهميمي

قال الدكتور عبداللطيف الهميمي رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق إن السنة سوف تتوحد على مشروع سني حقيقي , مطالبا العراقيين بالوحدة.

وأشار الهميمي إلى أن الوقف السني يعمل على امتصاص البطالة بين الشباب في العراق من خلال مشاركاتهم في المشروعات الوقفية الكبرى , مشيرا الى أن الوقف يجب عليه التدخل في صميم العملية التنموية  من خلال إنشاء مشاريع حقيقية وكبرى.

وأضاف الهميم خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد  أنه يجب احترام الجميع وجمع السنة على كلمة سواء وعدم تعميق أي خلاف مع أي طرف أو مدرسة سنية  .

 وأشار الهميمي إلى أن أزمة النازحين باتت مقلقة ليست للسنة فقط أو للحكومة العراقية , بل للعالم كله ، وأكد أنه يجب العمل على تخفيف العبء عن النازحين .

ودعا كل الأطياف إلى احتضان النازحين والقيام بمسئولياتهم تجاه النازحين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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