الخارجية الأمريكية: الأمن المصري قتل 900 متظاهر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام 2013 حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلت نحو900 متظاهر خلال العام 2013، بينما لم يتم تعرض أي من العناصر الأمنية في مصر للمحاسبة جراء الانتهاكات التي ارتكبها .

كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان إلى أنه تم توثيق حالات تمييز وعنف ضد الأقليات الدينية والنساء في مصر .

وتضمن تقرير الخارجية الأمريكية أنه تم رصد اجراءات تم اتخاذها من جانب السلطات المصرية لخنق حرية التعبير والصحافة ، وأشار التقرير إلى أن مصر تمر باضطرابات شديدة ولكن لدى الإدارة الأمريكية مصالح مشتركة معها ، وأعرب التقرير عن سعادة الإدارة الأمريكية بإطلاق سراح محمد سلطان.

كما انتقد التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية ما أسماه بالقيود الخطيرة على الحريات في إيران ، وأكد التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان في ايران فيما لم يتطرق التقرير السنوي إلى الاتفاق النووي .

وأشار التقرير إلى أن الخارجية الامريكية لم تشهد أي تقدم ملحوظ في حالة حقوق الإنسان بإيران خلال العام المنصرم

كما أشار التقرير الرسمي الأمريكي أنه تم رصد حالات فساد على المستوى الحكومي في فنزويلا وهو ما دعا لتقييد إصدار التأشيرات .

كما تطرق التقرير إلى أن الحكومة الصينية تضيق الخناق على الفساد لكنها في الوقت ذاته تواصل التضييق على النشطاء السياسيين