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الأمين العام للناتو: لم ولن نعترف بضم روسيا لجزيرة القرم

25/6/2015

الأمين العام لحلف الناتو
 

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن الحلف لم ولن يعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا، مطالبا روسيا بالتوقف عن اعتداءاتها المتكررة.

وأضاف ستولتنبرغ -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة الحلف الخاصة بالأزمة الأوكرانية- أن الناتو يدعم أوكرانيا بصورة راسخة، كما يدعم سيادتها ووحدة أراضيها، من الناحية السياسية والعملياتية، بالإضافة إلى تشجيع العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في الحلف وبين أوكرانيا.

وأشار ستولتنبرغ إلى نية الحلف تأسيسي صندوق يهدف إلى نزع الألغام ومكافحة العبوات الناسفة، بالإضافة إلى دعم جهود مكافحة الفساد، لتصبح أوكرانيا أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها ضد ما سماه اعتداءات الانفصاليين الموالين لروسيا.

ودعا الأمين العام للناتو روسيا إلى احترام اتفاقية "مينسك" لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، والتوقف عما سماه  انتهاكها بصورة متكررة، مؤكدا أنه لا يمكن القول إنها انتهت، وإنه لا بديل عن الاستمرار في دعم جهود السلام وتطبيق الاتفاقية، لأن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى تدهور الأوضاع أكثر فأكثر، وهو ما يحاول الحلف تجنبه على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر
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