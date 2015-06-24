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نيويورك تايمز: "حارة اليهود" تعاطف مدهش مع يهود مصر

24/6/2015

مسلسل حارة اليهود

تناول تقرير بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الجدل الذي أثير حول مسلسل "حارة اليهود" الذي يعرض في شهر رمضان هذا العام.

ويسرد كاتب التقرير ديفيد كيرباتريك أحداث المسلسل التي تدور حول قصة حب بين شاب مصري، وفتاة يهودية في أربعينيات القرن العشرين، مبديا تعجبه من حذف دور الجيش المصري في طرد اليهود من مصر أثناء حكم جمال عبدالناصر.

ويبرز التقرير الفكرة الرئيسية من العمل، وهي اعتبار الإسلاميين هم الأشرار والأعداء وليس اليهود، بالإضافة إلى الهجوم على مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا وتصويره بصورة مضحكة.

لكن الكاتب يؤكد أن منتقدي المسلسل عبروا عن غضبهم بلغة معادية للسامية، مدعين أنه يظهر اليهود باعتبارهم أفضل من المصريين، إذ يعتبره إسلاميون يعكس العلاقة القوية بين نظام عبد الفتاح السيسي، وإسرائيل ضد قوى الإسلام السياسي منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. كما انتقد يساريون المسلسل لربطه بين الحركات الشيوعية والصهيونية.

وأبرز التقرير تناول قناة الجزيرة للمسلسل، قائلا إنها اعتبرته إحدى نتائج التقارب المصري الإسرائيلي بعد الانقلاب.

وينقل التقرير عن جويل بينين المحاضر في جامعة ستانفورد الأمريكية إشادته بالمسلسل، مؤكدا أنه العمل الأكثر قربا للحقائق في الإعلام المصري طوال تاريخه.

وكانت صفحة السفارة الإسرائيلية على موقع فيسبوك قد احتفت بالمسلسل، وقالت إن اليهود يظهرون فيه في وضع إنساني حقيقي وأنهم بشر قبل كل شيء، مبدية ترحيبها به.

كما أشادت القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي بالمسلسل، مؤكدة أنه أول عمل درامي مصري ينصف اليهود.

المصدر : الجزيرة مباشر
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