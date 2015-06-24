مقاتلو 4 جمهوريات من "القوقاز" يبايعون تنظيم الدولة

زعيم تنظيم الدولة – أبو بكر البغدادي

أعلن مقاتلون إسلاميون من أربع جمهوريات من القوقاز في روسيا مبايعتهم لتنظيم الدولة الإسلامية، وفق تسجيل صوتي نشر على الإنترنت ورحب به تنظيم الدولة .

وفي التسجيل الصوتي الذي بث على موقع يوتيوب (الأحد)، أعلن المقاتلون الإسلاميون في جمهوريات داغستان والشيشان وأنغوشيا وقبردينو – بلقاريا الروسية مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

وأصدر المقاتلون في الجمهوريات الروسية الأربع بيانا بعنوان "بيان من مجاهدي ولاية القوقاز ببيعة أبي بكر البغدادي على السمع والطاعة وانضمامهم لتنظيم الدولة.

من جانبه رحب المتحدث باسم تنظيم الدولة أبو محمد العدناني (الثلاثاء) بالأمر، وقال في تسجيل صوتي إن تنظيم الدولة يبارك إعلان الولاية في القوقاز.

ويقول مسؤولون في روسيا إن آلاف الروس، وغالبيتهم من القوقاز، سافروا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الاسلامية". وتحدث نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي (الأربعاء) عن رقم قد يصل إلى نحو ألفي مقاتل.