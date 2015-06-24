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محامي أمريكي: لا يوجد سيادة للقانون في مصر

24/6/2015
  كورتس دوبلر خلال كلمته اليوم (الجزيرة مباشر)

قال المحامي الأمريكي كورتس دوبلر أن الحكومة المصرية تنكر القوانين التي قامت هي بتمريرها، معربا عن أسفه من عدم وجود سيادة للقانون في مصر حاليا.

وأضاف أن الوضع في مصر سلبي تماما؛  لكن من الممكن أن يتحسن في المستقبل إذا كان هناك مبادرات جدية، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال اجتماع الائتلاف العالمي للحقوق والحريات اليوم الأربعاء في جنيف، والذى يناقش أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية بينها مصر.

وقال دوبلر خلال كلمته إن عددا من القضاة المصريين قاموا خلال الفترة الأخيرة بالتنحي عن نظر بعض القضايا ، بينما قدم بعضهم استقالتهم بسبب توغل السلطات التنفيذية على سيادة القانون، مشيرا إلى أن سلطة القضاء في مصر كانت تتمتع بتاريخ عريق إلا أنها "تبددت حاليا " على حد قوله.

وعن دور الاتحاد الأوربي يري دوبلر، أن الاتحاد  بات لا يعزز القيم الإنسانية، كما أنه دعم الانقلاب في مصر كما فعل من قبل عندما دعم الانقلاب في اليونان قبل 50 عاما.

وشدد المحامي الأمريكي على أن حقوق الإنسان لا يتم احترامها في الوطن العربي مالم تكن هناك ضغوط دولية ،ووصف ذلك بالأمر المؤسف.

وعن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قال إن مصر تعد أحد أعلى البلدان اعتقالا للمعارضين وبشكل تعسفي، كما أن عددا ممن يُلقى القبض عليهم اختفوا بشكل يسمى وفق القانون الدولي بالاختفاء القسري، على حد تعبيره.

وأشار المحامي الأمريكي إلى تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش التي وثقت خروقات حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك القبض التعسفي وغياب المحاكمات العادلة على حد قوله.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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