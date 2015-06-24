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طارق سويدان: الربيع العربي لا علاقة له بـ"بلاء" الأمة

24/6/2015
 

قال الداعية الإسلامي طارق  سويدان إن ثورات الربيع العرب ليست سبب البلاء الذي تعاني منه الأمة الأن.

 

وأشار سويدان -عبر صفحته على الفيسبوك الأربعاء-  إلى أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ، والرئيس التونسي الهارب بن على ، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي, والرئيس اليمني  المخلوع على عبد الله صالح ، والرئيس السوري بشار الأسد,  هم من نهبوا ودمرا بلدنهم على حد قوله .

 

 

وأضاف أن هؤلاء هم من وصفهم بسبب بلاء الأمة، وليس من ثأر عليهم بحثا عن الحرية والكرامة والعزة والنهضة، وقال " لا تلوموا الضحية وتتركوا الجزارين".

 

جاءت كلمة سويدان ردا على الحملات التي يطلقها عدد من فلول الأنظمة السابقة تدعى أن ثورات الربيع العربي وراء ما تشهده المنطقة من بلاء في الفترة الراهنة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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