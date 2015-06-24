خواطر رمضانية .. رمضان شهر الإصلاح الصحي

قال الدكتور "محمد أحمين" المستشار الشرعي في المالية الإسلامية، إن رمضان فرصة للإصلاح الصحي لجسم الإنسان من وجوه عديدة.

وأضاف "أحمين" خلال حلقة "رمضان شهر الإصلاح الصحي" ضمن سلسلة "خواطر رمضانية" على شاشة الجزيرة مباشر، إن الصيام رحمة وخير كما في سائر تشريعات الرحمن، وأنه حرمان، لكنه ليس مقصودا بذاته، فهو حرمان يستفيد منه البدن والصحة العامة للصائم وللمجتمع بأسره.

واستشهد الدكتور أحمين بكتاب "معجزة الصيام" الذي يؤكد على أن الصيام وقاية من الأمراض البدنية والنفسية والاجتماعية، فهو أسرع طريقة لإنقاص الوزن، وراحة نفسية ويخفف من التوتر والأرق، كما أنه يشكل راحة نفسية للصائم، ويبطيء عملية الشيخوخة. وأن الصائم سيشعر بأنه يولد من جديد.

كما ورد في كتاب "مملكة الحيوان" إن الصيام ممارسة معروفة في التاريخ البشري، وهو عبادة مشتركة بين جميع الديانات. ويقول الكاتب "ألكسيس كاريل" في كتاب "الإنسان ذلك المجهول"، أن كثرة الطعام ووجباته تعطل وظيفة التكيف على قلة الطعام لدى الإنسان، والتي ساهمت في الحفاظ على البشرية، مما جعلهم يلجأون للصيام في بعض الأحيان.