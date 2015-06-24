بان غي مون يدعو مجلس الأمن للتحرك العاجل في سوريا

أمين عام الأمم المتحدة – بان كي مون

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل" بشأن سوريا في ظل ما وصفه بالفظائع والانتهاكات اليومية لحقوق الانسان.

وحذر بان غي مون من أنه ما لم يحدث ذلك فستغوص سوريا التي مزقتها الحرب في مزيد من الفوضى.

ولم يحدد في تقريره الشهري إلى المجلس بخصوص وصول المساعدات إلى سوريا لم يحدد السكرتير العام للأمم المتحدة نوع هذا التحرك,

فيما كانت مسؤولة المساعدات السابقة بالأمم المتحدة فاليري أموس قد ناشدت في ابريل نيسان الماضي المنظمة الدولية لفرض حظر للأسلحة وعقوبات على منتهكي القانون الإنساني.