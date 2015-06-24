المسحراتي التركي .. مذاق خاص في رمضان

المسحراتي في تركيا ليست مهمة تطوعية أو هامشية ، بل هي وظيفة تخضع لإدارة البلديات، ويخصص لها مقابل مادي كأي وظيفة، مثلها مثل مشرف "سفرة رمضان" أي موائد الرحمن في تركيا.

والمسحراتي التركي له زي مميز وطبلته كذلك مميزة، حتي أنه في السنوات الأخيرة تحول المسحراتي لفرقة موسيقية، تجول الشوارع وتردد الأغاني التراثية الشهيرة.



وتزاحم النساء الرجال في تلك المهنة على عكس المدن العربية التي تقتصر فيها تلك المهنة على الرجال.

وخلال الأيام الأخيرة تداول عدد من النشطاء عبر موقع الفيسبوك فيديو يظهر فيه المسحراتي التركي وهو يردد أغاني تراثية.

كما بات ينافس المسحراتي التركي هذه الأيام المسحراتي السوري خاصة في مناطق المخيمات السورية على الحدود التركية.