المبعوث الأممي : اليمن على بعد خطوة من المجاعة

المبعوث الأممي لليمن – إسماعيل ولد الشيخ أحمد

أكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد / المبعوث الاممي إلى اليمن أن شلل الاطفال عاد مرة أخرى إلى اليمن ، وأن 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية ، ولفت إلى أن مصادر يمنية أخبرته أن اليمن بينه وبين المجاعة خطوة واحدة

و قال أن بان غي مون / الامين العام للأمم المتحدة سيلتقي بكل أطراف الأزمة اليمنية والحوثيين كخطوة أولى في طريق البحث عن آلية لوقف إطلاق النار في اليمن .

وأضاف المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي قبل قليل "انا مؤمن أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية وسنبذل كل الجهود من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى مائدة المفاوضات "

ولفت ولد الشيخ أحمد إلى أن اي اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن سيقضي بسحب كافة الميلشيات المسلحة من المدن اليمنية . وأعلن المبعوث الأممي أنه سيذهب إلى الرياض وصنعاء من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار .

منوها إلى أنه لا توجد اي مبادرة عمانية لحل الأزمة اليمنية كما يروج البعض, وأن المبادرة الوحيدة هي التي يقوم بها وذلك بتكليف من الأمم المتحدة . واشار الي انه زار عمان مرتين من أجل التشاور في الأزمة اليمنية, وانه زار طهران ايضا لنفس الغرض ،ولكنه استدرك قائلا "يجب ان نعرف أن الأزمة اليمنية هي عملية يمنية يمنية وأن زيارتي لطهران ومسقط كانتا في إطار التشاور, ولكننا ملتزمون بأن تبقي الأزمة أزمة يمنية خالصة "