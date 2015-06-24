العربي يدعو لدعم المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية

نبيل العربي

دعا نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي لدعم المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف العربي، في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي للدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية، إن فلسطين هي القضية المركزية دائما بالنسبة للشعوب العربية، وأن المنطقة العربية، والعالم أجمع لن ينعما بالأمن والاستقرار طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد العربي على ضرورة تحقيق تقارب بين السياسة العربية والأوروبية لحل القضية الفلسطينية، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، والتوصل إلى حل شامل وعادل قائم على مبادرة السلام العربية التي أشاد بها العالم وتجاهلتها إسرائيل لمدة 13 عاما.

من جانبه، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن التعاون الإقليمي أمر ضروري ومهم لصالح منطقة المتوسط، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكد شكري أن سياسة الجوار لا يمكن أن تتجاهل القضية الفلسطينية، منبها إلى ضرورة التوصل لبلورة رؤية مشتركة لحلها، داعيا إلى وضع تعريف محدد للإرهاب.