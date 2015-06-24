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الخارجية الأمريكية: أوباما أكد لهولاند عدم استهداف مكالماته

24/6/2015

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية – جوش أرنست

 

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جوش أرنست إن الرئيس أوباما أكد للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن الولايات المتحدة لا تسعى لاستهداف مكالماته الهاتفية.

وأشار إلى أن بلاده و فرنسا تربطهما علاقات أمنية جيدة جدا، وأنهما تتشاركان بقدراتهما الخاصة في الأمن القومي وبما ينعكس إيجابا على الجانبين .

 

وقال جوش إن هناك تهديدا إرهابيا متطرفا يستهدف فرنسا وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تعي ذلك جيدا وتتعامل معه .. ودعا لاستعادة الثقة المتبادلة بين الجانبين .

 

وأشار جوش أرنست  إلى أن إجازة الرئيس الأميركي باراك أوباما لعائلات الرهائن الأميركيين دفع فدية للجماعات الإرهابية، دون خوف من الملاحقة القضائية، يأتي في إطار بذل الإدارة الأمريكية ما في وسعها لضمان إطلاق سراح رعاياها.

 

وحول آلية اتخاذ القرار في الإدارة الأمريكية قال المتحدث باسم الخارجية  إن الأغلبية الجمهورية تعمل مع الأقلية الديمقراطية بالكونجرس من أجل التوصل لاتفاق بشأن القرارات التي يتم عرضها على الرئيس أوباما – وأشار إلى أن إدارة أوباما ستدعم الديمقراطيين الذين يسعون لتوصل إلى القرارات التي تساعد على تقدم الأمة الأمريكية .

 

أشار إلى أنه يجب الجلوس مع الإيرانيين مجددا على مائدة الحوار شريطة أن تلتزم إيران ببعض الأمور  وأن تترجم هذه الالتزامات إلى واقع ملموس .

المصدر : الجزيرة مباشر
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