الجبير: مشاورات جنيف خطوة أولى لاستقرار لليمن

مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية السعودي والفرنسي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن مشاورات جنيف كانت خطوة أولى لعودة الاستقرار إلى اليمن مشيرا إلى أن هناك خطوات أخرى، مؤكدا أن عودة الاستقرار لليمن تتم من خلال تطبيق القرارات الدولية.

وأوضح الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس – الذي عقد في باريس بعد انتهاء الاجتماع الذي عقده مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان – أن المملكة تدعم الشرعية في اليمن وتعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين .

من جانبه قال فابيوس إن فرنسا ستبيع المملكة طائرات تجارية وأخرى عسكرية، كما أنها قدمت دراسة لبناء مفاعلين نوويين في السعودية، مؤكدا أن باريس تسعى إلى الذهاب بالعلاقة الثنائية إلى أعلى مستوى.

وفي تعليق له على العلاقات السعودية الفرنسية قال الجبير إن تبادل الزيارات بين المسؤولين في المملكة وفرنسا على مستوى عالٍ يعكس مكانة ومتانة هذه العلاقات والقنوات المفتوحة القائمة للتشاور والتنسيق، موضحا أن زيارة ولي ولي العهد لفرنسا تأتي في إطار تكريس العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين في العديد من مجالات التعاون المشترك.