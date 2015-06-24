اتحاد علماء المسلمين يستنكر حظر الصين صوم الإيغوريين

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – د. يوسف القرضاوي

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا استنكر فيه حظر السلطات الصينية الصيام في رمضان على المسلمين الإيغوريين ، ودعا البيان الصين إلى احترام حقوق المسلمين ومشاعرهم الدينية ،

وطالب الاتحاد الحكومة الصينية بالعدول عن ما وصفه بالقرارات التعسفية في حق المسلمين ، داعيا منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية للقيام بدورها لحماية مسلمي الصين ، حيث أكد البيان أن القمع لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر .

جاء بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إثر إصدار حكومة الصين إخطارات لأعضاء الحزب والموظفين والأساتذة والطلاب في محافظة شينغيانغ تلزمهم بالإفطار في رمضان وعدم ممارسة أي شعائر دينية ، وكذلك ألزمت الحكومة المحلات والمطاعم أن تفتح في نهار رمضان وأن تبيع الطعام للمواطنين .

كما أخذت تعهدات على أولياء الأمور بتفطير أبنائهم، وعدم صومهم في الشهر الكريم (كما ورد في صحيفة ذي إندبندنت البريطانية ) ، ويأتي كل ذلك إضافة إلى قرارات سابقة منذ أشهر ألزمت بموجبها حكومة الصين المحلات والمطاعم المملوكة للمسلمين في شينغيانغ ببيع السجائر والخمور للمواطنين وإلا تعرضوا للإغلاق .

وأشار بيان اتحاد علماء المسلمين إلى أن كل هذه الأمور تزيد من حالة الاحتقان والتوتر لدى المسلمين الإيغوريين في الصين ، وتتسبب في تعقيد الأمور بين المسلمين والحكومة.

ويذكر الاتحاد أن هذا الإقليم – المعروف سابقاً باسم تركستان الشرقية – والذي تبلغ مساحته 1.6 مليون كيلومتر مربع، كان تحت السيادة التركية فترة طويلة من الزمن، قبل أن يعلن الإقليم استقلال دولته تحت مسمى "جمهورية تركستان الشرقية"، التي ما لبثت أن تلاشت تحت السيطرة الصينية في حكم ماو تسي تونغ، والذي أطلق عليها اسم "الجبهة الجديدة" أو شينغيانغ.