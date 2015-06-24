أول قضية ضد إسرائيل أمام "الجنائية الدولية

أكدت البعثة الفلسطينية في لاهاي بهولندا أنها ستسلم المحكمة الجنائية الدولية غدا الخميس أوراق أول قضية ترفعها السلطة الفلسطينية على إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب . وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاربعاء .

واضاف البيان أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيسلم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا ملفين مدعمين بالوثائق عن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حربها الأخيرة على غزة 2014 ، بالإضافة إلى جرائم حرب أخرى ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية .

وقال مصطفي البرغوثي عضو اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة إن الملفات التي سيتم تقديمها تمثل "مساهمة دولة فلسطين بشعبها وقيادتها ومنظماتها السياسية ومجتمعها المدني وكل مكوناتها لتمكين مكتب المدعية العامة للمحكمة من الاقتناع بارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتسريع عملية إطلاق تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل."

وأضاف البرغوثي خلال مؤتمر صحفي بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أن العمل الذي سيقوم به الفلسطينيون وما سيقدمونه غدا هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون والإنساني."

وتابع أنه لأول مرة منذ 67 عاما سيتم رفع الحصانة أمام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي عن إسرائيل وعن ممارساتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني"

وأوضح البرغوثي أن الملفات التي سيجري تقديمها ستشمل "الاستيطان المستمر كجريمة حرب مستمرة منذ عام 1967 والحالة العسكرية الاجرامية التي جرت في الضفة الغربية وغزة والقدس والعدوان على قطاع غزة وأيضا الملف الثالث المهم جدا جدا ملف الاسرى وما يتعرضون له من الاحتلال"

وكانت السلطة الفلسطينية قد انضمت رسميا إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في أبريل الماضي وفقا لإعلان روما الصادر عام 2002 .

وهددت إسرائيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والحكومة الفلسطينية بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية في حال إصراره على الانضمام للجنائية الدولية، كما سعت إسرائيل للضغط على الكونجرس الامريكي من أجل وقف المعونات الأمريكية المالية للسلطة الفلسطينية .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رد على طلب السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الدولية بقوله "الفلسطينيون سيخسرون كثيرا جراء هذه الخطوة الأحادية "

وكان محققون من الأمم المتحدة قد اتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم في حربها الأخيرة علي غزة تصل الي جرائم حرب

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