منصور يعود للدوحة والحكومة الألمانية في أزمة

يعود إلى الدوحة الليلة الزميل الإعلامي أحمد منصور – مقدم البرامج بقناة الجزيرة- بعد إطلاق سراحه، تاركا خلفه الحكومة الالمانية في أزمة سياسية جسدتها عملية توقيفه في برلين بطلب مصري، إلى جانب ردود أفعال ألمانية ودولية، وخيبة أمل للسلطات في مصر لفشلها في مسعاها.

وتسببت عملية توقيف منصور يوم السبت 20 يونيو/حزيران -والتي ثبت للقضاء الألماني أنها مسيسة- في ردود أفعال واسعة النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية الألمانية والدولية، والتي تتنامي ككرة الثلج.

وبشأن ردود الأفعال علي الصعيد الأممي، قال استيقان دغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بان غي مون "كان يتابع الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الألمانية حيال صحفي الجزيرة".

وبالنسبة لردود الأفعال علي الساحة الألمانية فلم تقتصر علي مطالبة دوائر المانية عديدة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتوضيح أسباب اعتقال منصور، إنما بدأت تتخذ شكل تحركات عملية.

فقد بحثت لجنة الشئون القانونية في البرلمان الألماني – بوندستاغ- الثلاثاء 23 يونيو واقعة التوقيف المؤقت لمنصور في برلين. ومن المنتظر أن تطلع وزارة الخارجية الألمانية ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للقضاء اللجنة بمعلومات عن تلك الواقعة بناء على طلب من حزب الخضر المعارض.

وقالت رئيسة اللجنة ريناته كوناست المنتمية لحزب الخضر إن: "القبض على أحمد منصور كان إحراجا على مستوى السياسة الخارجية والقانونية". وأضافت أن الخطأ يكمن على ما يبدو في النظام، وأكدت أنه لا يجب حدوث مثل هذا الأمر مجددا.

وعلي صعيد منظمات المجتمع المدني، رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان -دي جيه يو- بإطلاق سراح منصور، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأكدت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا كور نيليا هيس أن اتحاد الصحفيين الألمان يرى أنه لم يكن ليوقف أصلا، وطالبت بتوضيح "الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور".

و طالبت رابطة الصحفيين الألمان السلطات القضائية في برلين والحكومة الألمانية بتوضيح "خلفيات وأسباب توقيف صحفي قناة الجزيرة التلفزيونية في أسرع وقت".

وبالنسبة لردود افعال الصحف الألمانية علي توقيف منصور، علقت صحيفة " فرانكفورت ألغما ينه تسايتونغ" بالقول: "منذ عدة أشهر والرأي العام يشاهد كيف تصدر الأحكام في مصر. ولهذا فمن الطبيعي أن يقابل أي اتهام يأتي من هناك بعدم ثقة بالغة. وحتى لو كان صحفي الجزيرة قد اقترف فعلا جريمة، فلديه الحق في محاكمة عادلة. وهذا ما لا يمكن أن ينتظره في مصر".

كما أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين – ومقرها نيويورك- اعتقال منصور، بينما اعتبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن "القبض على صحفيين يشكل أداة قوية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة لأي حكومة".

وطالبت منظمة هيومان رايس ووتش الإنتربول بعدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي.

السيسي وهتلر

وفي بريطانيا التي يحمل منصور جنسيتها إلى جانب جنسيته الأصلية المصرية تساءل روبرت فيسك -في مقال بصحيفة الإندبندنت-"هل اعتقدت برلين أن اعتقال أحمد منصور فكرة جيدة؟". وقال فيسك إن "توقيف أحمد منصور الصحفي المصري في قناة الجزيرة القطرية في برلين، يعد ضربة بيروقراطية موجعة لحرية الصحافة وللمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ولألمانيا الديمقراطية"، داعيا ميركل إلى ضرورة أن تزودنا بتفاصيل بشأن ما حدث.

وتطرق فيسك إلى الاجتماع الذي جمع بين ميركل والسيسي منذ أسبوعين، مشيراً إلى أن السيسي وصل إلى سدة الرئاسة بحصوله على 96.1% من أصوات الناخبين.

وقال فيسك إن لو كان "أدولف هتلر حياً لكان شعر بالغيرة من السيسي لحصوله على هذا الكم الهائل من الأصوات"، موضحاً أن السيسي وقع صفقة مع شركة سيمنس بحوالي 8 مليارات يورو، وتساءل إن كان ثمن هذه الصفقة حرية الصحفي أحمد منصور؟، ونوه فيسك أيضا إلى أن العرب يحبون نظرية المؤامرة، وأنه يمكن أن يكون سبب اعتقال منصور، السبق الصحفي الذي حققه في شمال سوريا، إذ استطاع إجراء مقابلة مع قائد جبهة النصرة ، وكان في طريق عودته إلى قطر".