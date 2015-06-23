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مقرر دولي: المحاكمات الأخيرة بمصر لم تجر بشكل قانوني

23/6/2015
 الرئيس المصري  المعزول يرتدي زي الإعدام (الأناضول)

قال "كريستوف هينس"، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بدون محاكمة والإعدام التعسفي، إن المحاكمات الأخيرة في مصر "لم تجر بشكل يتناسب مع الأسس المنصوص عليها في القوانين الدولية".

 جاء ذلك في معرض تعليقه على أحكام الإعدام، والسجن المؤبد الأخيرة الصادرة بحق  الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف هينس أنه "من غير الممكن لمحكمة إصدار أحكام بحق مئات الأشخاص، في فترة قصيرة، وشهدنا المزيد من الأمثلة على ذلك في مصر".

وعبّر المقرر الأممي عن قلقه البالغ من حكم الإعدام الصادر مؤخراً بحق محمد مرسي، ورأى أن الحكم قد "يفتح الباب أمام عمليات عنف".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكاماً أولية، بإعدام 16 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان.

كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس المعزول مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

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